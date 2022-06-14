Когда националы Латвии планируют снести советские памятники

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14 июня 2022, 18:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Разговоры о сносе советских памятников в Латвии идут давно и на правительственном уровне! Кричали в парламенте долго националисты, требовали снести немедленно, а тут выясняется, что до новых выборов в Сейм… не демонтируют… Как так?

Сегодня, 14 июня, комиссия Сейма не поддержала требование демонтировать советские монументы! Конечно, через пару дней будет заседание «окончательного чтения», так может и «порешат», что прям сегодня и сносить, но пока …

Итак, сперва националисты выдали законопроект, что снести советские монументы до 15 ноября! Но тут возникли прения – националы из одной правящей партии требуют снести летом, а другие – после выборов в Сейм! Напомню, в Латвии очередные выборы парламента состоятся 1 октября!

Кстати, громче всех кричал депутат Янис Домбрава – «Освободить Латвию от оккупантов!» Какой лозунг! Надо, чтобы латвийцы, утопающие в нищете, а это уже процентов 75%... вышли с новым лозунгом – «Домбрава! Дай нашим детям и старикам хлеба!» Что ответит националист?

Итог, комиссия парламента по образованию, науке, культуре, которая готовит данный законопроект, не поддержала изменения первоначального сноса советских памятников – мол, до 15 ноября никак «не есть можно» демонтировать, потому как много документации, хлопотно…

А я думаю, что есть у латышской элитки страх… Русские идут к своей цели – нет нацизму! Ежели бы Украина шла сейчас, то советские памятники в Латвии были уже демонтированы! А так что? Можно же потом и сказать – «а мы ничего не сносили!» Переобуваться в полете у латышской элитки – завсегда!