Латвийский политик Александр Кирштейнс недоволен поведением НАТО

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14 июня 2022, 17:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский политик Александр Кирштейнс заявил, что он недоволен поведением НАТО, потому как нет нападений на Россию. Нет, конечно, «ветеран» латвийской политике это не сказал г-ну Столтенбергу, видимо, правами такими не обременен, а заявил с возмущением об этом латвийцам!

И даже не «подумал» рассказать о своем недовольстве в парламенте Латвии, а «выплеснул» свое раздражение в социальные сети! Вот какие герои-ветераны-патриоты в Латвии имеются!

«Что-то не понимаю. НАТО был создан, чтобы бороться с российским империализмом. 73 года лидеры НАТО рассказывали, что они защищают демократию и права человека против СССР. Сегодня мы слышим только ложь и попытку выкрутиться от итальянского, немецкого, французского и других правительств. Мы слышим, что украинцы не должны злить русских, не должны уничтожать русские мосты или системы запуска ракет. Мы только не слышим, чего не должна делать Россия! Поставки оружия задерживаются для Украины. Что происходит?» - заявил латвийский политик.

А далее, как водится, пропаганда по-латышски и очередной, простите, «высер» в сторону России – «У США-НАТО другого уровня технологии и вооружения – в сравнении с Россией. Мы знаем, что созданные в советское время ракеты никаких целей в странах НАТО достичь не в состоянии. За три дня вооруженные силы России были бы ликвидированы. Однако, этого не происходит. Разрушены города Украины. Почему?»

Право слово, совсем нацизм и ненависть обуяла мозг латвийского политического «ветерана» Кирштейнса? Если он до «старческих памперсов» дожил в политике, то к чему подобные вопросы?

Я бы посоветовала задать их президенту США, хозяину Латвии, или же, на крайний случай, послу Америки в Латвии! Задать официально и с претензией! Даже не хочу представлять, куда «отправят» «ветерана» службы США…

Впрочем, г-н Кирштейнс сам ответил на свой поставленный вопрос – «Что происходит?»

А происходит то, по словам латвийского политика, что Россия живет и здравствует, а вот у Украины дела плохи… А это значит, что не хочет НАТО развязывать конфликт с Россией! Не хочет! Опять же, пусть этот вопрос адресует г-ну Байдену! А то все бла, бла, бла… Хочешь получить конкретный ответ, то смело задай конкретный вопрос!

Но меня просто умилило, как же хорошо г-н Кирштейнс знает вооружение России! Гляньте, какой пиар самому себе! А еще безнаказанность, за бла, бла, бла… Рассуждать ветерану о чужой стране – хлебом не корми! Главное – отвлечь людей он неминуемого голода, повальной нищеты!

Кстати, в любимых латышами местных националистических СМИ, намедни вышла статья – «никогда за последние 1000 лет люди в Латвии не жили хуже, чем другие прибалтийские соседи». Прошу отметить, что не русскоязычные журналисты Латвии поднимают тему провальной политики нынешнего правительства, а сами латыши! Кстати, Александр Кирштейнс – депутат Сейма Латвии! Разумеется, о Нацблока! Националистов, короче!

А еще бы я посоветовала депутату Сейма просто не сравнивать страны, потому как открою секрет политику – есть большие страны, а есть маленькие! Так большие страны диктуют свою неуклонную волю маленьким! Любой политолог об этом скажет! Латвия – 300 км в одну сторону, и 300 км в другую! Да и характер исторически, мягко говоря… точно не славянский! А посему и очередной хозяин есть – США!

Вот потому и в социальных сетях можно только выплескивать свою желчь и строить из себя «крутышку», а то можешь попасть под горячую руку хозяина… А он накажет!