В Мариуполе начал работу первый детский дом

В ходе спецоперации на Украине многие дети потеряли родителей. Для их воспитания в Мариуполе был открыт первый социальный центр временного размещения детей, попавших в сложную ситуацию. Он был создан при поддержке руководителя отдела семьи и детей городской администрации Валерия Онацкого. В своё время он также воспитывался в детском доме.
Валерий считает, что осиротевшие дети не должны испытывать чувство ненужности. Волонтёры помогают мариупольскому детскому дому. Из-за того, что украинские националисты обстреляли все детские дома, в городе не осталось действующих центров для сирот.
Новый центр-детдом находится на территории пансионата на берегу моря. Здесь имеется вода, газ и электричество. Атмосфера спокойная и способствующая гармоничному развитию ребёнка. Пока в детском доме проживает 11 детей. Все они посещают школу. В свободное от занятий время дети ходят на пляж. Его уже проверили российские сапёры на наличие мин и снарядов. В школу дети ходят по проверенному маршруту. Отклонение в сторону запрещено, так как ещё не вся территория очищена от огневых точек, объектов, которые использовали националисты для ведения огня. Часть из них огорожена колючей проволокой. Постепенно и они будут очищены и станут безопасными для людей.
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