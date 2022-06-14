ГД в первом чтении одобрила законопроект об ответственности автомобилистов за опасное вождение

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14 июня 2022, 16:27 Источник: РИА "Новости"

руль, https://unsplash.com/photos/NYFUVvKYAdI

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде. Одной из мер ответственности за нарушение может стать конфискация автомобиля.

Одна из авторов проекта закона вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее сообщила, что целью вышеуказанной инициативы является сохранение жизней автомобилистов, пешеходов и пассажиров, а также предотвращение как административных правонарушений, так и уголовных преступлений.

В соответствии с законопроектом предлагается усилить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно сели за руль машины, будучи лишенными водительских прав.

Уголовная ответственность будет грозить за вождение без документов в случае, если гражданин управлял автомобилем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения или превысил допустимый порог скорости.