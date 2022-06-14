Андрей Бочкарёв: Начинается благоустройство территории вокруг второго вестибюля ТПУ «Окружная»

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14 июня 2022, 11:41

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил о начале работ по благоустройству территории вокруг северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро.



«В рамках проекта благоустройства территории планируется вымостить порядка 3,6 тыс. кв. метров плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское». Кроме того, на территории будет уложено 335 квадратных метров рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Будет обеспечен удобный подход пассажиров ко второму, северному, вестибюлю станции метро «Окружная»», – сказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что через новый вестибюль, который находится в высокой степени готовности, можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе МЦД, находящейся на уровне земли, а также подняться по эскалаторам к платформе МЦК.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро, один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов уточнил, что металлический каркас входного павильона готов на 80%, во внутренних помещениях ведутся архитектурно-отделочные работы.



«В кассовом зале пол укладывают гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используется шлифованная и полированная нержавеющая сталь, а также безопасное стекло. В частности, этими материалами будут отделаны входные тамбуры, ограждающие конструкции касс, зона досмотра пассажиров и комната полиции», – отметил Юрий Кравцов.



Глава холдинга добавил, что ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля были смонтированы водозащитные зонты. Также был завершен монтаж трех 108-метровых эскалаторов.



Будущий северный вестибюль «Окружной» является частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Он объединит одноименные станции МЦК и первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1).



