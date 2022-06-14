Беженцы из республик Донбасса и Украины получили выплате в сумме 4 млрд рублей

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14 июня 2022, 11:47

Беженцы и переселенцы из Донбасса, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Pre

Всего за время спецоперации ВС России по демилитаризации Украины и защите Донбасса беженцы из ДНР, ЛНР и с украинской территории получили выплаты в размере 10 тыс. руб. на общую сумму боле 4 млрд руб. Информацию сообщил журналистам представитель экстренных служб.

«Прибывшие на территорию России 320,79 тыс. беженцев получили выплаты на общую сумму 3 млрд 207 млн 900 тыс. рублей, ещё 86,82 тыс. человек на территории Украины — 868 млн 200 тыс. рублей», — цитирует его комментарий RT.

Всего, как отметил специалист, на утро вторника, 14 июня, заявку на получение материальной помощи подали 624,31 тыс. человек.

Также российский Красный Крест объявил о начале выплат в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей беженцам и переселенцам из Донбасса и из Украины.

Уточняется, что величина материальной помощи зависит от численности членов семьи: если она состоит из одного-двух человек, им положено 5 тыс. рублей. Семья из трёх человек получит 10 тыс. рублей, из 5 и более — 15 тыс. рублей.