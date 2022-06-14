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Аргументы Недели Общество 13+

Группировка Victory представила доклад о потерях ВСУ на Изюмском направлении

, 11:11

Группировка Victory представила доклад о потерях ВСУ на Изюмском направлении
Стоп-кадр из видеоролика

Данные о потерях в личном составе украинских вооружённых формирований представили специалисты группировки Victory. В докладе сказано о потерях противника на Изюмском направлении в ходе второй фазы СВО.

Значительный урон в рядах противника подрывает и без того нестойкий дух в рядах украинских боевиков.

Ранее сегодня стало известно, что 88 участников батальона «Азов» (запрещен в РФ), которые сдались в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь» переведены из Луганского СИЗО в исправительную колонию.

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