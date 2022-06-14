Мороженое от «Фабрики Мороженого»: фантастический рецепт от писателя Лукьяненко

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

14 июня 2022, 10:29

Самую вкусную презентацию медиасаммита-2022 провела владивостокская «Фабрика мороженого». Как партнер мероприятия она дала возможность каждому участнику продегустировать новые и хорошо известные вкусы.

Два дня медиасаммита многие гости смогли вспомнить вкус детства, попробовать что-то новое или поделиться собственным рецептом. Даже губернатор Приморского края Олег Кожемяко обещал обязательно вернуться на стенд «Фабрики мороженого» для дегустации.

Свою оценку приморскому лакомству дал автор «Ночного дозора» и других фантастических романов Сергей Лукьяненко, который предложил оформлять мороженое в форме морепродуктов, как одного из брендов Дальнего Востока.

- Я очень люблю мороженное. С радостью попробую. А есть в форме креветок или гребешков? А со вкусом? Должны быть! Это же Дальний Восток, море рядом! – в шутку предложил Сергей Лукьяненко.

Некоторые участники медиасаммита высказали схожее мнение и предложили выпускать мороженое в виде креветки, краба, гребешка - в дополнение к уже известным шоколаду с морской солью и водорослями, мармеладу с агар-агаром.

Привлекал внимание гостей медиасаммита и яркий мороженое-мобиль от «Фабрики мороженного», который будто звал скорее собирать компанию друзей и мчаться на море - с полным багажником вкусного мороженого от владивостокской «Фабрики мороженого».

Многие юные участники, угощаясь мороженым, отдали предпочтение «Баблгаму» из-за необычного вкуса и цвета яркого летнего неба, и в отдельных случаях, из-за сочетания с цветом своей прически. Имидж великое дело во все времена и чем сильнее тяга к творчеству, тем ярче личность внутри и снаружи.

Участники блока мероприятий для юных журналистов и блогеров TeenMedia организованно подошли к весёлому мероприятию, видимо лекторы и эксперты не успели утомить начинающих профессионалов. И им повезло больше остальных участников, они смогли продегустировать больше вкусов, и ответственно заявили, что самые лучшие - с манго и кофе, а ещё с кедровыми орехами, «Баблгам» и с жимолостью.

Напомним, что владивостокская "Фабрика Мороженого" в течение многих лет занимается производством любимого потребителями холодного десерта. В ее ассортименте – более 90 вкусов: классический пломбир, летние фруктовые льды, полюбившиеся новинки: «Баблгам» со спирулиной, тропическое манго, замешанное на приморском молоке. А также – уникальная линейка, которая позволит отправиться в путешествие по известным мировым столицам, каждая со своим вкусом: соленая карамель «Каира», ванильный «Париж», лучшие сорта шоколада «Праги». Теперь стать экспертом вкусов владивостокской «Фабрики мороженого» может каждый!