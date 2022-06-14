Мария Шукшина рассказала о миллионных премиях, полученных ко Дню России менеджерами и телеведущими ВГТРК

Заслуженная артистка России Мария Шукшина раскрыла суммы премий «за верность профессии», которые были выплачены ко Дню России телеведущим и медиаменеджерам ВГТРК. В своем телеграм-канале актриса разместила фотографию соответствующего приказа генерального директора телерадиокомпании Олега Добродеева.
Согласно ему, единоразовые денежные выплаты полагаются семи сотрудникам. По два миллиона рублей от государства получили Антон Златопольский, Дмитрий Киселев и Андрей Кондрашов. По одному миллиону выплачено Анастасии Поповой, Ольге Скабеевой, Марии Ситтель и Евгению Рожкову.
Ранее сообщалось, что Шукшина выступила с речью о духовно-нравственных ценностях России.