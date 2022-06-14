Мария Шукшина рассказала о миллионных премиях, полученных ко Дню России менеджерами и телеведущими ВГТРК

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14 июня 2022, 09:44 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Заслуженная артистка России Мария Шукшина раскрыла суммы премий «за верность профессии», которые были выплачены ко Дню России телеведущим и медиаменеджерам ВГТРК. В своем телеграм-канале актриса разместила фотографию соответствующего приказа генерального директора телерадиокомпании Олега Добродеева.

Согласно ему, единоразовые денежные выплаты полагаются семи сотрудникам. По два миллиона рублей от государства получили Антон Златопольский, Дмитрий Киселев и Андрей Кондрашов. По одному миллиону выплачено Анастасии Поповой, Ольге Скабеевой, Марии Ситтель и Евгению Рожкову.

Ранее сообщалось, что Шукшина выступила с речью о духовно-нравственных ценностях России.