Хабаровский отряд «Амур-поиск» возобновил профилактические рейды по береговой черте

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

14 июня 2022, 08:13

Поисково-спасательный отряд «Амур-поиск» возобновил профилактические рейды по береговой черте. Сейчас рейды проводятся в Хабаровске на автомобиле - от «Амуркабеля» до арены «Ерофей». За последние несколько дней - с момента возобновления работы - уже были проведены профилактические беседы с подростками. Некоторые случаи требовали обращения в подразделение по делам несовершеннолетних, а некоторые - звонка родителям с которыми поисковики также провели разъяснительные беседы.

Руководитель «Амур поиска» Сергей Савельев рассказал «Аргументам недели» о том, что сейчас начался тот самый «жаркий сезон» - и дело не в температуре воздуха.

- Как только вскрываются реки, как только появляются первые дикоросы, у нас начинается сезон поисков. Это тайга, это вода, горные реки, зачастую пьяные рыбаки… также дедушки и бабушки, которые страдают деменцией, но выходят за сбором дикоросов. И, конечно, дети, подростки, - рассказал Сергей Савельев.

Буквально за день до беседы поисковики выезжали на заявку по поводу розыска, а на обратном пути получили информацию о том, что дети 12-14 лет в два часа ночи одни гуляют на улице. Человек, обнаруживший детей, позвонил сначала в полицию, но, как указал руководитель «Амур поиска», правоохранители не прибыли на вызов.

- Тогда приехали мы. Спросили у ребят, где родители. Оказалось, что те «где-то в гостях». Мы сами попытались через службу 112 связаться с сотрудниками полиции, но и мы получили отказ. В итоге нам пришлось просто препроводить их домой - просто идти за ними, чтобы убедиться, что с ними все нормально, они дома, - поделился спасатель.

Кстати, информацию далеко не обо всех поисках придают огласке. К таким «тихим» операциям относятся, например, обращения из-за границы (когда ищут родственников). Сначала ведется поиск «документальный», а потом уже начинаются фактические выезды. Как правило, это люди, пропавшие от года и более.

Руководитель ПСО признается - перерывы в работе случаются, но они вынужденные: ломается оборудование, которое чинится исключительно средствами и силами самих поисковиков и неравнодушных граждан. Кроме того, невыход на физические поиски может быть связан с болезнью координатора - да, поисковики тоже люди, они тоже иногда болеют. «Болеет» и верный железный конь - автомобиль, на котором совершаются «вылазки» за пропавшими.

- Машина требует ремонта, да. К властям мы не обращаемся. Мы, прежде всего, общественная организация - обращаемся за помощью к людям. Развиваем в людях доброту, отзывчивость. Сейчас слишком много злости в людях. Но без помощи друг к другу мы не проживем. Надо быть вместе, поддерживать друг друга, - сказал Сергей Савельев.

Общественник досадует: охватить все заявки лишь своими силами (да еще и когда в бензобаке остается «резервные» 15 литров) физически невозможно. А просьбы о помощи приходят все чаще. Так, еще одна сезонная опасность - запрещенные для купания места. Таких мест много - только в Южном микрорайоне, уточнил Сергей Савельев, ему известно о четырех таких. Поскольку и поисковики не совсем волшебники, он еще раз призвал граждан к бдительности и ответственности - чтобы не допустить новых трагедий.