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Блинкен: США не имеют никаких враждебных намерений относительно КНДР

, 23:06 Источник: РИА Новости

Блинкен: США не имеют никаких враждебных намерений относительно КНДР
Antony Blinken, photo: gloabllookpress.com

США не имеют никаких враждебных намерений в отношении КНДР, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Штаты также готовы помочь вакцинами от КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне подчеркнуть: у США нет абсолютно никаких враждебных намерений в отношении КНДР. Мы открыты к диалогу без предварительных условий и хотим поддержать северокорейский народ, в том числе при помощи вакцин от коронавируса», — сказал Блинкен. 

Блинкен также подчеркнул «Наша простая конечная цель - стабильный и мирный регион».

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