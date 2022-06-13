Блинкен: США ввели визовые рестрикции против 93 представителей властей Никарагуа

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13 июня 2022, 20:27 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Michael A. McCoy - Pool via CNP/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Соединённые Штаты ввели визовые рестрикции против 93 представителей властей Никарагуа из-за «подрыва демократии», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен сообщил, что «Госдепартамент принимает дальнейшие меры для введения визовых рестрикций в отношении еще 93 лиц», которые причастны к «подрыву демократии»

Он также добавил, что в Никарагуа около 180 политических заключённых проживают в ужасных условиях не имея «адекватного питания, должного медицинского обеспечения и даже солнечного света». Один из заключённых скончался.