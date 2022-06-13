Эксперт Коновалов: бойцы ВСУ принимают запрещённые вещества из-за низкой дисциплины

Украинские военнослужащие принимают запрещённые вещества из-за сниженной дисциплины, об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на военного эксперта Ивана Коновалова.
Эксперт заявил, что в тех подразделениях, где дисциплина снижена, употребление запрещённых веществ и алкоголя — «обычная история». Об этом было известно ранее.
Также Коновалов выразил мнение о том, что украинские военнослужащие принимают запрещённые вещества для снижения стресса и страха. Однако эксперт отметил, что все «положительные» для бойца качества вследствие принятия наркотиков: стрессоустойчивость, выносливость и напроситесь, — вскоре сменяются противоположными.