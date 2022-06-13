Член президиума БиГ Додик: лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

Лидеры сербских партий Боснии и Герцеговины (БиГ) приняли решение не присоединяться к резолюции Совбеза ООН касательно «агрессии на Украину». Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Додик сообщил, что он и ещё два лидера сербских партий БиГ отказались от присоединения к резолюции Совбеза ООН, «которая утверждает факт «агрессии на Украину».
Член президиума также добавил, что «Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису».