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Член президиума БиГ Додик: лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

, 16:49 Источник: РИА Новости

Член президиума БиГ Додик: лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине
Milorad Dodik, photo: Haris Memija/Xinhua, globallookpress.com

Лидеры сербских партий Боснии и Герцеговины (БиГ) приняли решение не присоединяться к резолюции Совбеза ООН касательно «агрессии на Украину». Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Додик сообщил, что он и ещё два лидера сербских партий БиГ отказались от присоединения к резолюции Совбеза ООН, «которая утверждает факт «агрессии на Украину». 

Член президиума также добавил, что «Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису».

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