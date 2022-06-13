Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о визите следователя к ней домой

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13 июня 2022, 13:59 Источник: forbes.ru

Анастасия Татулова, фото: t.me/tatulovacom

Основательница сети семейных кафе «АндерСон», бывший омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова в интервью Ксении Собчак рассказала о визите следователя к ней домой.

По словам Татуловой, сотрудница Слелственного комитета РФ хотела задать ей вопросы по поводу ее постов в соцсетях. В них бизнесвумен обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.

В момент записи передачи Анастасии позвонили по телефону из дома, а затем передали трубку следователю. Предприниматель не стала разговаривать с сотрудником СК без повестки и сообщила, что будет общаться со следователем через юриста.

По признанию Анастасии Татуловой, это угнетает. Она объяснила: «...я точно не готова замалчивать ничего. Я на самом деле уже и людям, которые угрожали, сказала, что нет вопросов, мне сейчас особо скрывать нечего. Кафе «АндерСон» наркотиками не торгует, оружием тоже, это отличный, чистый, белый бизнес», — подчеркнула.

В интервью Forbes бизнесвумен сказала: «Если есть ко мне претензии — готова открыто на них отвечать».

Анастасия Татулова в апреле написала заявление об уходе с поста омбудсмена, который занимала с июля 2020 года. Свое решение в интервью Forbes она объяснила тем, что из-за давления ее деятельность «стала опасна» для нее и ее близких

В Telegram-каналах в прошлом месяце сообщали об отъезде Анастасии Татуловой с двумя своими сыновьями из России и о том, что она готовится продать бизнес. Предприниматель опровергла эту информацию.