Как неправильный образ жизни российских детей влияет на здоровье нации

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13 июня 2022, 13:36 Источник: iz.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вредные привычки приводят к ожирению, нарушению осанки, плохому зрению у российских детей. Специалисты Минздрава сообщили, что здоровых детей в России значительно меньше, чем тех, у кого есть какие-либо заболевания.



Ежегодно 80–90% детей посещают педиатров и других специалистов с профилактической целью, сдают анализы, проходят обследования.



«Несмотря на сложную эпидобстановку, в прошлом году профилактические осмотры прошли почти 25 млн детей», — сообщил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов.



Во время ограничений, связанных с пандемией, дети мало гуляли, вели не самый активный образ жизни и злоупотребляли неправильной пищей, что приводило к нарушениям углеводного обмена. Многие специалисты связывают большинство проблем со здоровьем с неправильным питанием. Причем зачастую это происходит еще до рождения детей – во время беременности их мам. Они бывают лишены грудного вскармливания, а необходимые гормоны появляются только из материнского молока.



«К сожалению, современные дети едят не самые полезные продукты. Отсутствие фруктов и большого количества клетчатки приводит к частым запорам. Всё чаще у несовершеннолетних встречаются функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. Продукты не самого высокого качества способствуют развитию у малышей в возрасте до пяти лет пищевой аллергии. Дальше она может перерастать в поллинозы и бронхиальную астму», — отметила врач-педиатр Мария Снегоцкая.



Урон детскому здоровью наносят сдоба, сладкие соки, пирожные и десерты с улучшителями вкуса. Картофель фри и чипсы приводят к ранним гастритам. Врач рекомендует бить тревогу сразу, как только появляется намек на нарушение углеводного обмена, не доводя до образования свисающих складок на боках.



«По итогам исследования здоровых детей оказалось меньше 15%. Лидировали патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки и сколиозы). На втором месте — офтальмологические проблемы: снижение зрения (миопия). На третьем — болевые синдромы различной локации: головные, а также боли в спине», — рассказал врач-остеопат, невролог Владимир Белаш. Осмотры учащихся 1–4-х классов школ Санкт-Петербурга проводились в течение трех лет. Было обследовано более 1000 ребят.



В ходе опросов врачи спрашивали у родителей школьников с ярко выраженными изменениями осанки, много ли времени ребенок проводит за планшетом или смартфоном. Оказалось, что эти дети «сидели» в гаджетах более 3,5 часа в день.



«Родители не хотят заниматься с детьми, поэтому малыши и подростки сидят в гаджетах. Падение зрения, по нашим наблюдениям, катастрофическое. Окулисты говорят, что это связано с тем, что дети постоянно рассматривают мелкие мелькающие предметы. Запас зрения резко снижается, что приводит к хронической миопии. Ситуацию усугубляет то, что дети переходят на электронную форму образования», - отметила врач-педиатр Мария Снегоцкая.



По ее словам, в последние 7–8 лет очень много встречается детей с повышенной гибкостью. Таких ребят едва ли не 99%. Родители считают это преимуществом для занятий спортом, отводят малышей на айкидо, тхеквондо и гимнастику. Однако эти виды спорта им бывают даже противопоказаны.



«В подобных случаях нагрузка на шейный отдел с неокрепшими мышцами приводит к серьезным нарушениям, в частности к смещению позвонков. Поэтому сейчас очень много детей с различными подвывихами в шейном отделе, нарушениями осанки. В дальнейшем это приводит к сколиозам. Таким детям показано плавание и специальная лечебная гимнастика», — сообщила Снегоцкая.



Феномен повышенной пластичности доктора наблюдают и у молодых родителей, которым сейчас по 25 лет. При этом их бабушки и дедушки имеют прочный костяк.



Владимир Белаш утверждает, что у большинства современных детей высокая гибкость и эластичность связана не с генетикой, а с особенностями питания, витаминно-минеральных обменных процессов и с несоразмерными нагрузками на ребенка. Причиной нарушений является дисплазия соединительных тканей.



Невролог отмечает, что в былые времена дети активно проводили время на улице, играли в подвижные игры, участвовали в субботниках, ездили на уборку урожая. При такой нагрузке соединительная ткань и мышцы находились в хорошем состоянии. Поэтому предыдущие поколения были крепче и выносливее.



Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рекомендует родителям проходить генетическую экспертизу. А следить за своим образом жизни необходимо не только женщинам, планирующим беременность, но и мужчинам.



«Курение и употребление спиртных напитков, нездоровый образ жизни, избыточный вес оказывают воздействие на качество спермы и, как следствие, на развитие плода. Сперматозоиды становятся слабыми, малоподвижными, малоактивными. А от качества генетического материала, который ребенок получает и от мамы, и от папы, зависит многое. При наличии вредных привычек отца у потомства страдают нервная система, зрение, возникают эндокринные нарушения», — разъяснила акушер-гинеколог.



Невролог Владимир Белаш считает, что несовершеннолетние в наши дни сильно перегружены и зачастую находятся в состоянии хронического стресса от переизбытка информации.



«Детям адресовано много требований — они боятся подвести родителей. Это черта эпохи — взрослые хотят, чтобы дети успели всё. С раннего возраста ходят на развивающие кружки, где им приходится постоянно сидеть. Для малыша это огромная нагрузка. Он должен бегать и прыгать, а не сидеть смирно в помещении», — отметил врач.



Педиатр Мария Снегоцкая подчеркивает, что дети, помимо прочего, должны ходить в музеи и на выставки, много читать и общаться с друзьями, а не ограничиваться пересылкой друг другу развлекательных сообщений.



