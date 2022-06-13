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Песков: Путин на ПМЭФ расскажет о влиянии санкций на рост цен на энергоресурсы и продовольственный кризис

, 09:31 Источник: ТАСС

Песков: Путин на ПМЭФ расскажет о влиянии санкций на рост цен на энергоресурсы и продовольственный кризис
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с чрезвычайно важной речью.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщил, что глава российского государства на ПМЭФ будет говорить о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся в мире продовольственный кризис.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать, может ли Владимир Путин анонсировать новые решения в экономике или социальной сфере. "Конечно же, главное для нашего президента - это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан", - отметил Песков.

Юбилейный ПМЭФ пройдет 15-18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге 25 раз. В нем примут участие более 500 спикеров.  Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании ПМЭФ. 

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