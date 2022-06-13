Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов: в Запорожье Украина перешла к терроризму

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13 июня 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Мелитополь, полиция. фото: vk.com/berdyansk_ru

Киевские власти сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию мирных людей путем диверсий и терактов. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Запорожье украинские силовики перешли к терроризму.

В Запорожской области накануне взрывы прогремели на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе. Замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов подтвердил, что в Бердянске и Мелитополе произошли теракты. Возле здания ГУ МВД в Мелитополе в самый разгар праздника сработало взрывное устройство в мусорке. Алексей Селиванов сообщил о двух пострадавших.

Владимир Рогов в понедельник, 13 июня, прокомментировал: украинские силовики сначала обстреливали Запорожье ракетами "Точка-У", потом в ход пошли ударные беспилотники. По его словам, ничего у Киева не вышло, все сбивала ПВО российских войск. "Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У", и теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии", — сказал Рогов.