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Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму флаг России установили на дне Чёрного моря и на вершине горы

, 20:44

В Крыму флаг России установили на дне Чёрного моря и на вершине горы
vk.com/mchs_crimea

Государственный флаг Российской Федерации 12 июня был поднят во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Республике Крым. В Крыму  российский флаг установили на дне Чёрного моря и вершине горы Чатыр-Даг.

Триколор установили три водолаза, погрузившись на глубину моря около 10 метров. Акцию сотрудники МЧС приурочили ко Дню России. Флаги России и Республики Крым расположены в районе мыса Меганом на юго-востоке полуострова, недалеко от Судака.

В рамках празднования Дня России также спасателями российский флаг установлен на вершине горы Чатыр-Даг. Сотрудникам крымского главного управления МЧС России и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» пришлось преодолеть путь в шесть километров и подняться на высоту 1527 метров над уровнем моря.

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