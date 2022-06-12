В Крыму флаг России установили на дне Чёрного моря и на вершине горы

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12 июня 2022, 20:44

vk.com/mchs_crimea

Государственный флаг Российской Федерации 12 июня был поднят во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Республике Крым. В Крыму российский флаг установили на дне Чёрного моря и вершине горы Чатыр-Даг.

Триколор установили три водолаза, погрузившись на глубину моря около 10 метров. Акцию сотрудники МЧС приурочили ко Дню России. Флаги России и Республики Крым расположены в районе мыса Меганом на юго-востоке полуострова, недалеко от Судака.

В рамках празднования Дня России также спасателями российский флаг установлен на вершине горы Чатыр-Даг. Сотрудникам крымского главного управления МЧС России и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» пришлось преодолеть путь в шесть километров и подняться на высоту 1527 метров над уровнем моря.