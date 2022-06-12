Москва-река превращается в полноценную дорогу

Министерство транспорта России утвердило давно ожидаемые экспертами изменения в правилах движения и стоянки судов в Московском бассейне внутренних водных путей. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что изменения коснутся движения экскурсионно-прогулочных судов по Москве-реке. Теперь они будут передвигаться строго по расписанию, согласованному с городом и по понятным маршрутам. Департамент транспорта Москвы разработал удобную цифровую платформу для подачи заявок и бронирования причального времени. Данное решение позволит избежать путаницы и хаоса у причалов.
Также стало известно, что, согласно изменениям, суда можно будет оставлять на ночь у причалов или в специально оборудованных местах стоянки. Подобная мера позволит избежать появления «кладбища мертвых судов».
Еще одним нововведением станет выделение приоритета передвижению пассажирских судов, приводимых в движение электродвигателем с питанием от аккумуляторных батарей. Данная мера будет реализована наподобие выделенной полосы движения для автобусов.
Напомним, что в мае мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО).
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