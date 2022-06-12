Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил россиян с праздником и пожелал им поражения

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12 июня 2022, 16:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

«Уникальное» поздравление сделал в латвийских социальных сетях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, кстати, на русском языке! Он пожелал России… поражения…

«Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения, отказ от имперских амбиций и построения современного, правового, демократического государства».

Видать, совсем дела плохи на Украине, однако… Уж невтерпеж, аж от злости, а может, с бодуна, выдать такое поздравление…

А вот и ответ россиян элитке латвийского МИДа:

«Нас не победите никогда! Совесть и Духовность в нас жива. В генах Справедливость и Добро! Снова победим нацизма зло!»