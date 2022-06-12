Есть в далекой земле небольшой монастырь, посвященный Владычице Деве

12 июня – День Святой Троицы! Этот праздник относится к двенадцати главных в православии, и входит в так называемую «цветную триодь» - цикл пасхальных праздников, потому как отмечается на 50-й день после Пасхи Христовой.
В чем суть праздника?
Именно в этот день была образована вселенская Церковь! Согласно вероучению, людям была явлена в этот день третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов на 49-й день после Воскресения Христа! И тогда его ученики вышли на проповедь! Иными словами, праздник называют день рождения Церкви!
Символ Праздника – березка! Ее украшают храмы, что символизирует не только красоту Божью, но и обновление мира, которое произошло вместе с рождением Церкви!
А мне бы хотелось в этот светлый день рассказать о святом источнике, благословении Владычице Девы, как его еще называют, который находится в Пюхтицком Успенском женском монастыре…
Удивительный источник… Местные жители утверждают, что после омовения в нем можно узреть свое внутреннее «Я», которые мы, конечно, не слышим в быту…
Как появился источник?
Более 400 лет назад эстонские пастухи у подножья Святой горы появилась Дева Мария… Появилась и вмиг исчезла! Но на следующий день произошло то же самое, на третий день вновь Дева Мария появилась… Пастухи подошли к месту, где несколько раз появлялась Пречистая и увидели в ветвях священного дуба икону Успения Пресвятой Богородицы. Вот с тех пор люди со всех краев стали приходить на это место, чтобы поклониться иконе и омыться святой водой.
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Удивительно, но не каждый паломник может окунуться в источник… Вернее, не рискнет… Почему? Вода в источнике просто ледяная! Но как утверждают старожилы, вода целебная – избавляет от болезней, наговоров, дурного глаза… Нужно полностью раздеться (место для омовения закрыто, конечно же), и с молитвой окунуться три раза!
Ваш покорный слуга сделала это! Вода, конечно, ледяная, но холода я не чувствовала! Нет! А почувствовала удивительное тепло и бодрость! И не только такое ощущение было у меня…
Анна: «Я постоянно езжу в Пюхтицу, омываюсь в источнике… Говорят, что женщины, которые не могли забеременеть, после омовения зачали. У меня не было такой проблемы, но мои хронические заболевания – каждый год зимой болела бронхитом, ушли… Уже лет пять не болею зимой…»
Валентина: «Святое место. Конечно, Святое. Островок тишины, покоя… Нам всем сейчас нужен покой, спокойствие…»
Действительно ли источник свят?
Протоиерей Николай: «Конечно. Вода в монастыре – дар Божий! Место источника показала сама Дева Мария. Главное условие – вера! Вера и молитва! Без этого сегодня не прожить! С Праздником! Храни Вас Господь!»
С Праздником Святой Троицы!
По вере вашей да будет вам!