Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об ограничении передвижения по Северодонецку

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12 июня 2022, 13:02

фото: vk.com/lugansk_all_news

Посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник в воскресенье сообщил об ограничении передвижения по Северодонецку.

Накануне Мирошник заявил, что в Северодонецке мирные жители начали покидать химзавод «Азот» через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

Сегодня посол ЛНР в России информирует, что в восточные районы Северодонецка «допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников, МЧС и военные доставляют гуманитарку местным жителям», — передает RT.

В своем Telegram-канале Мирошник написал, что движение в западной части города также ограничили из-за регулярных обстрелов ВСУ из Лисичанска и Приволья.

Он подчеркнул, что военные ЛНР и России бдительно следят за порядком, в городе закончился период мародёрства, который начался при отступлении украинских боевиков.

В настоящее время в Северодонецке переносить или перевозить можно только свои вещи. Мирошник уточнил, что патрули корректно, но тщательно «проверяют документы и принадлежность груза». По мнению посла, всё, что не вытащили при украинских боевиках, останется на своих местах, дождётся хозяев.