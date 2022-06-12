МИД РФ опубликовал поздравление с Днём России со словами: «Мы вежливо просили их не расширяться на восток»

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12 июня 2022, 11:08 Источник: РБК

vk.com/mid

Министерство иностранных дел Российский Федерации опубликовало поздравление с Днём России со словами: «Мы вежливо просили их не расширяться на восток...».

Оригинальная открытка опубликована в аккаунтах соцсетей МИД России.

На открытке изображены четыре шлема иностранных войск. Первый — шлем рыцарей Ливонского ордена, второй — шлем польских интервентов. Другие два головных убора использовались армией Наполеона и войсками вермахта.

Армии разных стран нападали на территорию России в разные периоды, но все терпели поражение.

В 1242 году войска Ливонского ордена разбил князь Александр Невский. Эта битва известна как Ледовое побоище. Поляки были изгнаны из Москвы в 1612 году народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Армию француза Наполеона Российская империя победила в 1812 году. Фашистов Советский Союз победил в Великой Отечественной войне.

На открытке также изображен пустой белый квадрат.