В честь Дня России на челябинской телебашне загорится триколор

Увидеть его можно в вечернее время.
Сегодня все россияне отмечают государственный праздник. Традиционно к поздравлению присоединится Челябинский ОРТПЦ. Сегодня и завтра вечером на передающей телевышке загорится подсветка в виде российского флага, а также будет транслироваться ролик с хештегами #Мы Россия, #Мы вместе.
«Россия — великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. Мы любим Россию, верим в ее будущее. В этот день мы чествуем нашу Родину», - говорит директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.
Увидеть праздничную подсветку можно с 24:00 часов. Телевышка находится на улице Орджоникидзе, возле горсада им.Пушкина.
Также сегодня, 12 июня, в парке им.Гагарина пройдет фестиваль русского фольклора и культуры. На Кировке и Комсомольской площади – массовые гуляния и акция «Российская ленточка». В горсаду им. Пушкина организуют мастер-классы, игровую программу и концерт «Пою тебе, моя Россия».
Также концерты пройдут в парке «Металлург», в арт-сквере на набережной Миасса, в Саду Победы и на пруду «Девичьи слезы» в Ленинском районе.
Справка
День России отмечают с 2022 года. До этого он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня – выходной день в РФ.