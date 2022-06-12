Премьер Армении Пашинян поздравил Путина, Мишустина и всех россиян с государственным праздником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и всех россиян с Днём России. В поздравительном письме премьер подчеркнул крепкие межгосударственные отношения России и Армении.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", — говорится в послании, адресованном Путину.

В послании для Мишустин Пашинян подчеркнул тесное взаимодействие Армении и России на протяжении «многих веков» в экономической, социальной и политической сфере, а также выразил надежду на их укрепление.

Также премьер-министр Армении поздравил российского лидера, главу правительства и весь российский народ с государственным праздником «национального единения», пожелав процветания России.