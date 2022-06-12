Православные верующие сегодня отмечают день Святой Живоначальной Троицы

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12 июня 2022, 09:56

Православные верующие в воскресенье, 12 июня, отмечают большой праздник - Троицу. День Святой Живоначальной Троицы отмечают на пятидесятый день после Воскресения Христова, после Пасхи.

Праздник Святой Троицы установили в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге. На Руси Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняют на зеленые. Зеленый цвет в православии — символ Святого Духа.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей, что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день сотни людей приняли Святое Крещение. С того момента число христиан увеличивалось с каждым днем.

Праздник Троицы называют днем рождения Церкви.