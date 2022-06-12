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12 июня 2022, 09:00

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве в День России на станции метро «Маяковская» брак зарегистрировали три пары. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что санция столичного метрополитена «Маяковская» - самая необычная выездная локация для заключения брака.

По словам Анастасии Раковой, на этой станции метро торжественные церемонии проходят в ночное время с 2:00 до 4:00. Заммэра отметила, что необходима особая подготовка документов и оформления площадки.

На каждые торжественные церемонии станция «Маяковская» тематически украшается свадебной аркой. Молодоженов для фотосессии ожидают два состава - «Москва 2020» и «Номерной».

По информации Раковой, эта станция метро пользуется особой популярностью среди молодых, все места на регистрацию брака до ноября уже заняты. Также для регистрации брака популярностью пользуется Северный речной вокзал, - сообщает АГН «Москва».