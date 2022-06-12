Южная Осетия откроет границу с Грузией на период с 13 по 17 июня

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12 июня 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Алан Гаглоев, фото: Вконтакте

Власти Южной Осетии разрешили открыть границу с Грузией на период с 13 по 17 июня в связи с религиозным праздником Ломисы дзуар. Решение об открытии границы на эти дни было принято в субботу, 11 июня, на заседании Совета безопасности под председательством президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

Въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию разрешен через МПГГ "Раздахан", "Переу" и "Синагур" жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов.

Жители Южной Осетии и Грузии смогут проехать по специальным пропускам, дающим право на пересечение госграницы Республики Южная Осетия, по пропускам с истекшим сроком действия, по своим паспортам.