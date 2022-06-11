Латвийский публицист Алла Березовская: С какого бодуна в Латвии театры начали объявлять военное положение?

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11 июня 2022, 21:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Журналист, публицист, автор портала Baltnews Алла Березовская

Дожили! Латвийский Новый театр, которым руководит Алвис Херманис «выдал» интереснейшее заявление – «мы никому не хотим запрещать посещение нашего театра, но для свободы слова в военных условиях будут новые правила».

И что за правила?

Новый Рижский театр, напоминаю, под руководством г-на Херманиса, «подготовили» два спектакля в связи с ситуацией на Украине – «Плохие дороги» и «Постскриптум».

Спектакль «Плохие дороги» рассказывает о ситуации на Донбассе в 2014-2015 гг. А другая постановка – «история о сознании, совести и подсознании России», разумеется, в свете последних событий…

Руководство театра утверждает, что иностранные журналисты просто умоляют их об аккредитации! А раз так, то появились новые правила для всех СМИ!!!

«Новый Рижский театр настоящим заявляет, что все представители СМИ, которые будут находиться в зрительном зале, своим присутствием автоматически свидетельствуют – они однозначно и публично осуждают режим Кремля».

Кстати, в спектакле «Постскриптум» играет экс-российская актриса Чулпан Хаматова. Роль в спектакле у нее и главная, и единственная.

Мне лично интересно было послушать комментарии и латвийцев, и моих коллег из Латвии… Особенно, интересный комментарий, конечно, на мой взгляд, у публициста Аллы Березовской:

«Скажите мне, с какого бодуна в Латвии театры вдруг начали объявлять военное положение? Да еще вводить какие-то нелепые антиконституционные ограничения, нарушая законы о СМИ, и о свободе мнений? Латвия пока ни с кем НЕ ВОЮЕТ! Не приведи, Господи! Зачем тащить в наши страны военные действия? Что за дурость? Что дальше? Может, городские общественные туалеты тоже в связи с военными обстоятельствами, например в Гондурасе, введут новые правила – кто поддерживает, не должны пользоваться туалетной бумагой и мылом? А кого застукают с поличным – депортировать! Что за дурость? Зачем тащить в наши страны чужую ситуацию?»

Есть и комментарии латвийцев (социальные сети)

Валерий: «Ну очень хочется в гости медведя пригласить. Мазохисты!»

Татьяна: «Насмешили. Что еще придумают?»

Ирина: «Зачем им постоянно натягивать у нас военную тему? Зачем?»

Анна: «Так открыто провоцировать… Маленькая страна. На кого им рассчитывать?»

Лариса: «Дешевые понты! Не более!»

Я соглашусь с Валерием – «зовут медведя в гости!»

И отвечу на вопрос Анны – «на чью помощь рассчитывают?»

Конечно, на помощь дяди Сэма! Все бросит и…

Кстати, а какой символ у США?

Национальный символ США – белоголовый орлан (орел)…

А какой символ у России?

Конечно, МЕДВЕДЬ!

Так может ли, прости, Господи, курица тягаться с медведем? Как думаете? Вот то-то и оно!