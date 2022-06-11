Депутат Нацблока Латвии Александр Кирштейнс: Учить у нас язык «орков» - просто наглость

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 июня 2022, 17:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Словесные оскорбления русскоязычных и России в Латвии не прекращаются: в каждом слове националистов звучат унижения, агрессия, ненависть к русским. Очередное оскорбление русского языка прозвучало из уст депутата Нацблока Александра Кирштейнса – он заявил, что «учить язык «орков» - просто наглость».

Один мой коллега как-то сказал: «Объяснять нацистам, что нацизм – отвратительно, увы, бесполезно – не поймут, потому как «исповедуют» его».

У каждого человека может быть свое мнение, у государства – своя политика, а в Латвии правят потомки легионеров СС и поклонники Третьего Рейха. Да, именно они составляют правящую коалицию, которая диктует закону. Прошу учесть, что речь не идет о простых латвийцах!

Правящая коалиция националов, улучив момент начала спецоперации, полностью обнажила свои чувства к русскоязычным – ненависть, ненависть, ненависть. Вековая ненависть, которая даже не выбирает выражений! С трибуны парламента звучат такие оскорбления – «те, кто принимал участие во Второй мировой войне – преступники!» Намедни, депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс заявил:

«Мы видим, что российский империализм не изменился с того времени, когда убивали сибирские народы, когда запрещали язык народов Кавказа, когда была запрещена латиница в Латгалии и Литве. Я не хочу быть столь категоричным, как другие, которые говорят, что русский язык следовало бы запретить на 30 лет и наложить огромные штрафы за его использование, но учить язык «орков» - просто наглость».

Вы, уважаемые читатели, найдете хоть одну страну в Европе, кроме Латвии, где предлагают не разговаривать на родном языке даже в своем доме, между родными друзьями? Такая страна – Латвия! То, о чем говорит депутат, не сомневаюсь, уже в проекте! А как же Конституция страны, где язык нацменьшинств не должен быть ущемлен? Националам Конституция – не указ! У них историческая ненависть!

Что касается народов Сибири, то уж помолчите, г-н Кирштейнс – сибиряки били фашистскую нечисть и обращались к своей Родине на «ВЫ»! Напомню, сегодня Сибирь, Урал – нефть, газ, меха, которые знают во всем мире, драгоценные камни, полезные ископаемые, леса и многое, многое, многое…

А вы, г-н депутат, слюной исходите, что нет этого у вас, и не быть вам никогда свободным! Свобода… она в душе, а ваша душа прогнила ненавистью…

Кстати, сбежавший из Москвы актер Андрис Лиелайс заявил русскоязычным Латвии: «Вы должны целовать флаг Латвии или собирайте чемоданы!»

Помните – «чемодан, вокзал, Россия»? Так же говорили русским, которые проживали в Латвии в 90-х? Что изменилось? Разве национализм исчез? Нет!

Давным-давно умница канцлер Бестужев сказал матушке-Екатерине: «Русский народ много терпел и это стерпит»…

Да, много оскорблений терпел русский народ, но он и приказывал – «Дай ответ!», когда приходило время! Многих прощал русский народ, потому как в жилах течет православная кровь! Прощал людей, но не нечисть! С ней боролся беспощадно!

Что сегодня делают националисты Латвии? Скажу просто – будят русского медведя! С усердием! Да вот только забыли националисты, что медведь не боится собак, так что не стоит будить косолапого, может быть, тогда и обойдется…