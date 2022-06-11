Супруге офицера, помогающей участникам спецоперации, сожгли автомобиль в Нижнем Новгороде

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2022, 14:15 Источник: РИА Новости

фото Натальи Абиевой

Жительница Нижнего Новгорода, супруга офицера российской армии, сообщила об угрозах в соцсетях за помощь участникам специальной военной операции на Украине и поджоге ее личного автомобиля. Автомобиль жены военного Натальи Абиевой неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли.

По мнению Натальи, это месть за созданный ею фонд поддержки военнослужащих в зоне спецоперации на Украине. Создательница фонда "Подарки из дома 152" уверена - ее машину подожгли.

"Это был поджог. Мы заметили разбитое стекло, пожарные определили, что машина была облита каким-то горючим средством и ее подожгли. Машин стояло много, выбрали мою", цитирует Наталью Абиеву РИА Новости.

Фонд отправляет российским военным письма и посылки с вещами "для души", которые не являются элементами военного снабжения, и которые не купить в зоне боевых действий.

По данным МВД, в Нижнем Новгороде 10 июня в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о возгорании ее автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Наталья опубликовала фото машины и написала: "Чего хотели добиться люди сделавшее это? Запугать? Разозлить? Остановить? Либо просто выполняли заказ. Компетентные люди разберутся.

Но что мы можем сказать в ответ. Нас не сломить, нас не убить. Преодолеем всё и будем жить".