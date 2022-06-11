Третий космический фестиваль «108 минут» начал свою работу в Калуге

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11 июня 2022, 13:40 Валерий Агеев,

Фестиваль посвящен космическому полету первого космонавта планеты Юрия Гагарина, который продлился 108 минут, а также 165-летию К.Э.Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. Миссия фестиваля - приблизить человека к звездам, увлечь его космосом и наукой - общим делом всего человечества.

Дата проведения фестиваля выбрана неслучайно. 13 июня 1961 года первый космонавт планеты Юрий Гагарин заложил символический камень в фундамент исторического здания музея.

В основе программы фестиваля лежит принцип научно-культурного разнообразия. В рамках деловой части организован круглый стол «Космос объединяет» и лекторий, участниками которого являются летчик-космонавт РФ С.В. Авдеев, представители ведущих предприятий космической отрасли и музейного сообщества. Разноплановая программа фестиваля включает интерактивные площадки, выставки, тематические экскурсии, настольные игры, квесты.

В планетарии музея в рамках проекта «Аудиокосмос» зазвучат фантастические рассказы о космосе с эффектами планетария, а также демонстрируется программа «По маршруту Земля-Луна», рассказывающая об основных вехах освоения космического пространства.

Для юных участников фестиваля организованы мастер-классы, веселые соревнования, танцевальный флешмоб, космическая дискотека. Они могут поиграть в Лунный футбол и посмотреть мультфильмы про космические приключения, позаниматься в школе ментальной арифметики «Пифагорка» и увидеть научное шоу от «Безумной лаборатории», поделиться своими знаниями о космосе и научиться играть в те игры, которые любил Юра Гагарин в детстве.

На фестивальной сцене будут выступать калужские артисты и московские группы «Аэроглиф», «Северо-Восток», «Kostarev Group», «Небослов». Посетителей всех возрастов ждет книжная выставка «Все о космосе» от Калужской областной научной библиотеки.

На Третьем космическом холдинг «Российские космические системы» (РКС) расскажет об истории и достижениях космического приборостроения. На стенде компании будут представлены основные вехи становления и развития отечественной микроэлектроники, а также показан сегодняшний день высокотехнологичной отрасли.

Фотоматериалы расскажут посетителям фестиваля о вкладе выдающихся ученых – Михаила Рязанского, Николая Пилюгина, Евгения Богуславского, Леонида Гусева, которые стояли у истоков РКС, в успехи советской космической программы. Разработки компаний холдинга обеспечили успешное создание первых отечественных многоступенчатых ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, а также первого пилотируемого корабля «Восток». Длившийся 108 минут полет Юрия Гагарина проложил человечеству дорогу в космос, реальность которой в своих теоретических трудах обосновал великий русский ученый – почетный гражданин Калуги Константин Циолковский.

Современный день российского космического приборостроения будет представлен подборкой уникальных снимков, позволяющих увидеть филигранную работу коллектива холдинга РКС и заглянуть буквально внутрь сложнейших элементов и микросхем космического назначения.

Бортовая и целевая аппаратура, высокотехнологичные интеллектуальные системы производства РКС и сейчас обеспечивают успешную реализацию проектов отечественной космической программы, среди которых – навигационная система ГЛОНАСС, спутниковая группировка дистанционного зондирования Земли, полеты транспортных грузовых и пилотируемых космических кораблей, изучение Луны и дальнего космоса.