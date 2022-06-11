Бывшую судью Елену Хахалеву хотят вернуть в Россию и отправить в СИЗО

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11 июня 2022, 12:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: Российский Государственный Университет Правосудия

Решением суда в Ростове-на-Дону заочно арестована экс-глава административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева. В случае задержания, она на два месяца будет отправлена в СИЗО.



Елена Хахалева прославилась несколько лет назад свадьбой дочери с участием звезд эстрады. Торжество, по версии СМИ, обошлось ей в 2 млн долларов. Тогда экс-судья заявляла, что свадьбу организовал ее бывший супруг.



С конца 2021 года Елена Хахалева проживает в Тбилиси. А 7 февраля 2022 года дело в отношении неё возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. Суть претензий ведомства заключается в том, что с января 2016-го по июль 2019 года Хахалева не выходила на работу без уважительных причин 127 раз. Причем за эти дни ей была выплачена зарплата, в общей сумме составившая 1,2 млн руб.



Адвокат экс-судьи Ярослав Краснощеков заявил, что Елена Хахалева ни от кого не скрывается и ее местонахождение известно.



«Она покинула Россию до возбуждения уголовного дела, в декабре 2021 года. Хахалева улетела в гости к родственникам, но заболела и была вынуждена остаться за рубежом. Сейчас она проживает в Тбилиси, где продолжает лечение. Ее местонахождение известно и подтверждено рядом документов, представленных следствию», - сообщил защитник.



Следствие, в свою очередь, отмечает, что «никакой медицинской документации, подтверждающей наличия у Хахалевой заболевания, препятствующего ее прибытию на территорию РФ», ему представлено не было.



Адвокат Ярослав Краснощеков считает, что дело в отношении Елены Хахалевой возбуждено безосновательно.



«Как можно украсть зарплату? Зарплата может быть ошибочно начислена. На табелях о начислении зарплаты подписи начальства Хахалевой, эти документы не ею составлялись», - отметил он.



Помимо этого, он подчеркнул, что судебный департамент не подавал заявление о преступлении или о признании департамента потерпевшим по делу о мошенничестве и не обращался в суд с административным иском о возврате ему 1,2 млн руб.



Адвокат попросил позволить ему внести залог за Хахалеву в размере 3 млн руб. Тем не менее суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Ярослав Краснощеков сообщил, что намерен обжаловать постановление суда.



