Протоиерей Максим Первозванский: в Троицкую родительскую субботу помолятся о погибших в ходе спецоперации на Украине

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11 июня 2022, 11:49 Источник: РИА Новости

Протоиерей Максим Первозванский, фото: vk.com/mpervozvansky

Православные верующие 11 июня отмечают Троицкую вселенскую родительскую субботу. В православных храмах сегодня помолятся за воинов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Протоиерей Максим Первозванский рассказал, что Троицкая вселенская родительская суббота - особый день, когда в храмах молятся за тех, кто не успел перед смертью покаяться: павших в сражениях, пропавших без вести, погибших во время стихийных бедствий и катастроф.

По словам священника, молитва, составленная после начала спецоперации, обязательно будет читаться в храмах и церквях в Троицкую родительскую субботу.

Он отметил, что павших воинов поминают всегда, церковь молится за них каждый день на божественной литургии.

В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них выпадает накануне праздника Святой Троицы (когда на апостолов сошел Святой Дух — одна из ипостасей Бога) и называется Троицкой родительской субботой.

Люди думают, что в Троицкую субботу можно поминать самоубийц. Протоиерей Максим Первозванский пояснил, что поминовение самоубийц церковь не совершает ни в какой день.