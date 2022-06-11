Дерматолог Котова: выбор солнцезащитного крема зависит от фототипа, УФ-индекса и состава продукта

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11 июня 2022, 11:00

IMAGO/Christian Spicker, globallookpress.com

Дерматолог Ирина Котова рассказала RT как правильно выбрать солнцезащитный крем: надо ориентироваться на свой фототип, УФ-индекс и состав продукта.

Так, по мнению эксперта, крем обязательно должен соответствовать фототипу. Фототип — цвет кожи и её способность реагировать на UV излучение солнца, именно он определяет количество пигмента.

К примеру, светлокожим и «тем, кто не умеет защищаться от солнца» врач советует SPF 50, а темноволосым и «тем, кто легко загорает», в городской среде достаточно и SPF 20.

Вторым критерием выбора подходящего солнцезащитного крема является УФ-индекс. Этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения, специалист советует обращать на него внимание при просмотре прогноза погоды.

«…если он(УФ индекс — ред.) высокий, то обязательно наносить фотозащиту, если облачно и УФ-индекс небольшой, можно не наносить либо будет достаточно SPF 10-15. Как правило, это уже есть в кремах или в декоративной косметике», — добавила Котова.

Также врач посоветовала обращать внимание на состав продукта в зависимости от типа кожи. Универсальными компонентами Котова назвала антиоксиданты, витамины A,E,C.