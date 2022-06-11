Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай окончил школу c золотой медалью

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2022, 07:59

А. Лукашенко, фото: president.gov.by/ru

В Белоруссии прошли выпускные балы в школах. В этом году школу окончил младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай. Юноша окончил школу с золотой медалью. Кадры с выпускного сына Лукашенко и поздравление выпускникам белорусского лидера опубликовал телеканал ОНТ на YouTube.

Президент Белоруссии отметил, что учебы в школе - тяжелый этап, поскольку школьникам «приходилось заниматься всем и сразу, изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу».

Лукашенко заявил выпускникам, что дальше им будет жить легче, если они правильно определят свой путь и будут заниматься конкретными делами. Лукашенко посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

«Вовремя, все вовремя! Потому что потом это сделать будет трудно: вас захлестнут другие дела. Словом, в добрый путь, дети!»- сказал Президент.