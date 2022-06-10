Леониду Агутину сейчас приходится отстаивать своё имя из-за проблем с недоброжелателями

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2022, 21:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ввиду специальной военной операции на территории Украины наблюдается серьёзный раскол мнений по всему миру.

Это касается и нашей страны. Ещё в начале марта в интернете активно обсуждались позиции разных актёров и культурных деятелей. Одни операцию поддержали, другие же – выступили против. 4 марта 2022 года был введён специальный закон, запрещающий Дискредитацию ВС РФ. За это дело можно получить до 15 лет тюрьмы. При этом, 25 мая спикер палаты Валентина Матвиенко на Совете Федерации чётко отметила, что «охоту на ведьм устраивать не нужно».

Но всё же скандалы из-за поддержки спецоперации или её отсутствия временами случаются. Грядущий фестиваль «Стереолето» уже снял одну из представительниц отечественной культуры и искусства. Речь идёт об известной своими антивоенными высказываниями певице Маниже. В интернете такую политику окрестили «отменой». Другому хедлайнеру «Стереолето» легендарному Леониду Агутину тоже пришлось побороться за свои права и отстаивать честь своего имени. 8 июня господин Агутин выпустил обращение к лидеру партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову. Певец обвинил политика в распространении ложной информации и клеветы из Telegram-каналов.

Всё дело в том, что каналы сообщили своим читателям, будто бы Агутин вместе со своей женой Анжеликой Варум участвовали в сборе денег для украинской армии. «Как-то не очень красиво на таком высоком уровне пользоваться откровенными фейками», - заявил на это Леонид Агутин, «На моих страницах в соцсетях мы давно уже это опровергли, с фактами и доказательствами». Ещё ранее певец неоднозначно высказывался о военной спецоперации в Украине. Он отмечал, что «всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия». Эти заявления вызвали совершенно разную реакцию среди российской общественности.

В то же самое время обвинять Агутина в непатриотичности, как минимум, неразумно. Он автор многих известных песен, посвящённых горячо любимой ему России. Едва ли кто-нибудь сделал больше для привлечения внимания к российским погранвойскам, чем этот человек со своей бесценной песней «Граница». Со своим отцом он активно развивает в Москве Международную академию музыки и готовится к летнему детскому музыкальному форуму. К тому же его супруга совсем недавно читала в Музее Столицы «Тотальный диктант».