11 и 12 июня в городах-героях Севастополе и Керчи состоится торжественное открытие бюстов Василия Семёновича Ланового

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10 июня 2022, 20:34

Фото АГН «Москва» / И. Иванко, Василий Лановой

Лановой Василий Семёнович — народный артист СССР, Герой Труда РФ, лауреат Ленинской премии, Почетный гражданин городов: Москвы, Волхова, Керчи, Владикавказа, сопредседатель общественно-патриотического движения «Бессмертный полк России», внёс неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания современного поколения нашей страны.

В приветствии участников одного из проектов акции «Спасибо за верность, потомки!», у истоков которой стоял Василий Семёнович, президент России В.В.Путин сказал: «Отрадно, что организаторы нынешнего мероприятия приняли решение продолжить дело Василия Семёновича Ланового. Такие масштабные, содержательные, истинно народные форумы – чрезвычайно востребованы. Они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодёжи».

В продолжении деятельности Василия Семёновича Ланового АНО «Армия и культура» совместно с проектом «Аллея Российской Славы» в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!» передают в дар городам-героям Севастополю и Керчи бюсты народного артиста СССР, Героя Труда РФ В.С. Ланового.

Василий Семенович любил Севастополь, Керчь, по-особому относился к городам-героям и его жителям, военнослужащим и кадетам. Часто бывал и в других городах Крыма, выступал на творческих встречах и концертах, а также был участником памятных культурно-патриотических мероприятий.

14 июня город-герой Севастополь празднует свой день рождения. К этой дате в Нахимовском военно-морском училище Севастополя будет установлен первый бюст. 11 июня в 15:00 на территории президентского училища пройдет торжественное открытие, а в 19:00 в летнем театре «Ракушка» состоится концерт «Спасибо за верность, потомки!», организованный при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив». В Керчи открытие бюста Василия Семеновича и концерт состоится в День России — 12 июня в 14:00 на площади у театра имени А.С.Пушкина.

В концертной программе примут участие: народная артистка РФ И. Купченко, солист группы «Русский характер» Ю. Кононов, солисты ансамбля ВДВ Министерства обороны РФ А. Ольхова и К. Комаров.

С целью привлечения внимания большего количества учащейся молодежи к проекту по увековечиванию памяти великого артиста, его творчеству и служению Родине, в рамках Проекта «Спасибо за верность, потомки!», АНО «Армия и культура» провела конкурс памяти В.С. Ланового в соцсети «ВКонтакте», основанный на творчестве артиста и его общественной деятельности. Творческий конкурс вызвал колоссальный успех, в нем приняли участие жители разных городов Крыма, а также Юнармия Севастополя, Юнармия Керчи и нахимовцы президентского училища Севастополя. Имена 10 победителей конкурса назовет Директор культурно-патриотического центра «Армия и культура» Антонина Ивановна Журавлёва, а почетные награды вручит художественный руководитель конкурса — Народная артистка России, вдова Василия Семёновича Ланового Ирина Петровна Купченко во время проведения концерта. Вся информация и активная ссылка на конкурс размещена на странице www.vs-lanovoy.com