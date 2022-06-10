В России власти хотят детализировать собранные данные абонентов

Оборудование для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которое установлено на сетях связи по требованию ФСБ, придется доработать производителям. Согласно проекту приказа Минцифры, системы СОРМ будут должны отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера.
С 1 июля 2018 года все операторы связи должны устанавливать СОРМ на свои сети по «закону Яровой». Они обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей в течение шести месяцев. Хранить интернет-трафик необходимо 30 дней. ФСБ получает доступ к системам СОРМ по решению суда.
Проект приказа Минцифры корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ (находится у ФСБ) и технических средств СОРМ-3 (ТС ОРМ, находятся у операторов, СОРМ-3 позволяет собирать информацию со всех видов связи и хранить ее), а также к параметрам сбора информации, к формату ее хранения, взаимной аутентификации ТС ОРМ и пульта управления, к резервированию пропускной способности каналов между ними.
В Минцифры сообщили, что дополнительных затрат от операторов и производителей не потребуется.
Информация о соединениях абонентов, использующих услуги VoWiFi (WiFi Calling и аналогичные), должна будет храниться в ИС ОРМ в формате статистических записей о телефонных соединениях. В качестве информации о местоположении должны указываться географические координаты устройства либо IP-адрес и порт точки доступа Wi-Fi-сети. Также отдельно будет выделяться информация о фактах входа и иных действиях в личном кабинете абонента.
IT-специалист Филипп Кулин предположил, что запись всего трафика интернет-пользователей оказалась практически бесполезной для анализа, поскольку «его не умеют обрабатывать». Поэтому собранные данные хотят детализировать.
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