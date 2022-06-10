Экс-лидер США Дональд Трамп подвергся жёсткой критике на слушаниях об атаке на Капитолий

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2022, 17:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прошло уже полтора года с трагических событий 6 января, но в США эта дата по-прежнему не забывается. Спецкомитет Палаты Представителей, расследующий прошлогоднюю атаку на Капитолий, провёл в минувший четверг первые слушания. Мероприятия транслировалось в прайм-тайм на многих телеканалах страны. События 6 января 2021 года стали одним из самых противоречивых за всю историю Соединённых Штатов. Аналитики называют это серьёзным ударом по демократии. Но истинного виновника событий до сих пор не нашли.

В четверг сделала своё громкое заявление Лиз Чейни, весьма незаурядный американский политик. В своё время её кандидатуру в качестве вице-президента вовсю обсуждали в Демпартии. Напомним также, что она является одной из тех, кто выступает за Республиканскую партию, но при этом, не поддерживает её «громогласного» лидера Дональда Трампа. Она даже голосовала за его импичмент за неделю до окончания президентского срока. Сейчас Чейни обвиняет Трампа буквально во всех грехах. В СМИ уже проникла информация, что госпожа Чейни заявила, будто бы бывший американский лидер «призвал и собрал толпу и зажёг пламя этого нападения». А это больше походит на прямое обвинение в мятеже.

На экс-президента была возложена ответственность за то, что он никак не пытался остановить насилие, в которое вылился массовый протест. По словам Лиз Чейни, этим как раз занимался вместо Трампа вице-президент Майк Пенс. Бывший генпрокурор Уильям Барр тоже не стеснялся в выражениях против своего экс-начальника. Господин Барр сообщил, «в своё время он ясно дал понять, что не согласен с идеей о том, что выборы украдены». Прошедшее заседание в четверг – лишь первое в череде слушаний, за которыми предстоит следить американцам. Но уже сейчас стоит сказать, что Дональд Трамп находится далеко не в лучшем положении.