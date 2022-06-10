«Кальянные, бары, люксовые машины»: депутат Хамзаев о жизни российских футболистов

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10 июня 2022, 17:30 Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поделился своим мнением об образе жизни российских футболистов.



«Сегодняшние российские футболисты, увы, не являются примерами для ребятишек. Примером здорового образа жизни и вовлечения в созидательную часть развития общества.



Кальянные, бары, люксовые машины, вся эта искусственная жизнь – «показуха», одним словом. Нужно, помимо вопросов, которые мы задаем, требовать результата», - сказал Хамзаев.



Он считает, что по-настоящему талантливой молодежью в России системно никто не занимается.



«Чтобы попасть к агенту, нужно сначала самому дойти до какого-то уровня, вложить в это большое количество денег, потом повоевать с агентом, чтоб тот его не обокрал», - отметил народный избранник.



«Вообще, многих агентов гнать надо отсюда, потому что они аферисты», - заключил он.



