Александр Хинштейн: Олег Митволь заключил сделку с правосудием, он признаёт свою вину

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10 июня 2022, 15:02 Источник: Александр Хинштейн

фото из открытых источников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в пятницу после ареста Олега Митволя сообщил, что человек, с которым его связывают многолетние товарищеские отношения, признал свою вину.

Митволь на днях был задержан в аэропорту при попытке улететь в Дубай. Его задержали и доставили в Красноярск. Он арестован на месяц.

Хинштейн написал в своем Telegram-канале: "Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений".

По мнению парламентарий, это "решение Митволя единственно правильное: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием".

Председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" («Красноярский ТИСИЗ») Олег Митволь подозревается в хищении 900 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в мае.