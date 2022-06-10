Актер Андрис Лиелайс утверждает, что его хотели посадить в тюрьму в России

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 июня 2022, 14:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Право слово, когда же, сбежавший из России актер Андрис Лиелайс, ищет работу, хотя бы на пропитание? Святые Угодники, он же «цельными» днями обивает пороги латышских СМИ! Именно, латышских! Потому как русскоязычные издания не особо охочи до разговоров с «эпизодником».

И в каждом интервью г-н Лиелайс выдает все новые, новые, новые, новые факты! На сей раз «бедолага» заявил, что «его могли посадить в тюрьму в России».

«Жена подумала: если пойдут какие-нибудь письма, обращения в канцелярию и ФСБ, где будут конкретные цитаты из моих публикаций в социальных сетях, то они должны будут отреагировать – меня могут вызвать на беседу, чтобы обвинить по новым законам», - заявил актер.

Вона куда «замахнулась» «латышеская звезда» - в канцелярию Владимира Владимировича, к серьезным ребятам из ФСБ! Видали, как ценит себя «мужчинка»! Правда, мозг его побега – супруга актера – видать, от «страху» растерялся, болезный! Да так в одном исподнем и сбежал через несколько границ в Латвию! А тут давай «накручивать» себе цену потерпевшего!

На сей раз актер заявил, что «я смирился с худшим, что может быть, и худшее – моя смерть. И я к этому готов!»

Дорогие мои, читатели! У меня такое впечатление, что это «палата №6» - так точно! Оказывается, ФСБ, прости, Господи, вместе с канцелярией президента Великой Державы, с утра до ночи думают, как «изловить» бесноватого? Я понимаю, если врачи из «желтого дома» хотят вернуть его в привычную среду, да и то сомневаюсь, потому как он глуп, на мой взгляд, но не болен раздвоением личности… Впрочем, я не врач!

Меня удивляет другое – подлость! Как же пиарит себя удалец-молодец, чтобы хоть как-то заработать! Я знаю одно – не буди лихо, пока оно тихо! Кому сдался среднестатистический актер? Он не только ФСБ не нужен, но и без надобности латвийским секретным службам, иначе сидел бы «ровно на попе», да и супруга актера спокойненько, без спешки не собирала бы вещички для отъезда в Ригу.

Господа, товарищи из ФСБ! Ну, призывает вас «латышеский» актер Андрейс Лиелайс! Уже в нескольких интервью! Так будьте же милосердны – взгляните хоть глазком на болезного! Уважьте, «бегунка», а то никому и в Латвии не нужен… А то тронется умом «ещо»… грех на нас будет!