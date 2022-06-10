Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в Южном Бутово и Головинском районе

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10 июня 2022, 14:21

Фото: GlobalLook

Бывшие промзоны «Южное Бутово» и «Автомоторная» ждет комплексное развитие. Соответствующие решение принято мэром Москвы.

Реорганизуемая территория «Южное Бутово» находится на юго-западе Москвы между Варшавским шоссе, ул. 2-я Мелитопольская и путями МЦД-2. Ее площадь – 24,81 га. На данный момент там размещены устаревшие склады, офисы и автостоянка.

На территории бывшей промзоны планируют построить промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе научные, культурные и спортивные центры, офисы, магазины, банки, кафе и гостиницы. Градостроительный потенциал участка – 297,8 тыс. кв. м.

Благодаря проекту будет создано более 6,3 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 24,6 млрд руб.

Площадь реорганизуемой территории «Автомоторная» – 77,06 га. Она расположена на севере Москвы в Головинском районе. Границы проходят по ул. Автомоторная и ул. Онежская, СВХ, 3-му Лихачевскому пер. и Лихоборской набережной. Сейчас там находятся устаревшие склады и автомастерские.

На территории бывшей промзоны собираются возвести сбалансированные жилые кварталы, а также промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе объекты образования и здравоохранения, культурные и спортивные центры. Будет создано свыше 10 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - свыше 300 млрд руб.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа «Индустриальные кварталы». В нее включены бывшие промзоны столицы и другие участки общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по целевому назначению и являются перспективными для развития.