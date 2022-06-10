Собянин объявил о дальнейшем развитии городской сети постаматов

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10 июня 2022, 14:05

Фото: GlobalLook

Власти столицы решили реализовать проект «Московский постамат». Это городская сеть автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений.

Постановление об упорядочении и развитии городской сети подписал мэр Сергей Собянин.

В столице за последнее время удалось сформировать широкую сеть постаматов, которыми пользуются миллионы граждан. Не хватает единого порядка размещения, что сдерживает дальнейшее развитие услуг. Проект поможет реализовать возможность недискриминационной установки постаматов различных операторов. Они появятся во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях - библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках и других; на транспортных объектах - в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД и на парковках.

Вопрос установки постаматов в подъездах жилых домов москвичи должны обсуждать на общем собрании собственников помещений в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ.

В постаматах, появившихся в рамках проекта, будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов. В дальнейшем городскую сеть могут интегрировать с официальным порталом мэра Москвы.

Получать заказы из интернет-магазинов, осуществлять возврат товаров, отправлять технику в сервисные центры на гарантийное и послегарантийное обслуживание, одежду и обувь в ремонт или химчистку и получать их обратно; отправлять и получать документы и посылки; оставлять вещи на хранение – предполагается, что постаматы значительно упростят жизнь москвичей.

Пилотный проект по реализации «Московского постамата» состоялся в 2021 году - начале 2022 года. Координатор проекта – департамент предпринимательства и инновационного развития города.