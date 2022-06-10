Русский Союз Латвии хотят уничтожить

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 июня 2022, 14:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да, Русский Союз Латвии хотят закрыть, уничтожить – называйте как хотите. Почему? Да потому что он мешает правящим националистам!

Как это происходит?

«Выходит» в публичное пространство начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме и заявляет, что «РСЛ близок к тому, чтобы против него были применены санкции».

А при чем тут санкции?

Как же? Оказывается, РСЛ занимается антигосударственной деятельностью! Мол, РСЛ поддерживает Россию.

И тут опять разрабатывают поправки к закону, предусматривающие запрет для партий отрицать в своей деятельности выражать поддержку подрыву суверенитета демократических государств.

Если речь идет о Латвии, то о каком «подрыве» идет речь?

РСЛ выразил желание провести митинг против сноса памятникам Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – запретили! А за снос памятника митинг разрешили, да еще и с барабаном, где «красуется» свастика Третьего Рейха! Далее, РСЛ возложил цветы, венки на 9 мая около мемориала Освободителям – «враги и подрывники» государства! РСЛ собирает подписи в защиту памятника Освободителям, чтобы отправить петицию в комиссию ЕС – как посмели?!

Так надо их «рублем» ударить! Скоро же выборы – народ пойдет голосовать! А это следует не допустить! Вот и появился официальный представитель от правительства…

Мы говорим о демократии? Такой «демократии» сложно сыскать в других странах мира!