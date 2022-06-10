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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Челябинцев призвали к соблюдению законодательства на собраниях и митингах

, 13:52

Челябинцев призвали к соблюдению законодательства на собраниях и митингах
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность на месте сбора людей, которых не устраивает проект нового катка для УралГУФКа.

Новое сооружение, а затем и спортивный кластер, планируется возвести около 19-го микрорайона, рядом с «Ньютоном». По мнению части жителей Центрального района, при застройке может пострадать зеленая зона.

Сотрудники полиции с пониманием относятся к обеспокоенности челябинцев. Однако вместе с тем, жителям мегаполиса напоминают, что за нарушения порядка проведения собрания, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований и порядка участия в них наступает административная ответственность. Она предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях.

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