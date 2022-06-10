Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Времена и Эпохи. Победы России»

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10 июня 2022, 13:46

Фото: GlobalLook

«Времена и эпохи. Победы России» проходят с 9 по 13 июня в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили одну из площадок юбилейного фестиваля.

X московский исторический фестиваль посвящен Дню России, победам нашей страны. «Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, и 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы», – напомнил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что эти и другие даты отображены на площадках по реконструкции времен и эпох.

На фестиваль приехали около тысячи реконструкторов со всей страны. Ожидаются миллионы гостей мероприятия.

Сергей Кириенко поблагодарил правительство Москвы, мэра и организаторов. «Мне кажется, что это крайне важно, особенно для молодых ребят, потому что благодаря таким фестивалям для них история перестает быть просто страницей учебника, она оживает. Потому что это делают живые люди, делают с любовью, с гордостью за историю нашей страны, с гордостью за великие победы российской армии», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента.

На 61 площадке по всей Москве будут представлены яркие победы и достижения страны. Привезено порядка 10 тыс. различных предметов, в мельчайших деталях воссозданных мастерами, которые опирались в своей работе на музейные экспонаты, археологические находки и научные материалы.

24 локации – в центре, а также увлекательные программы – на 19 традиционных площадках и в 18 парках. Более 80 спортивных программ, около 40 анимационных и театральных мероприятий, почти полторы тысяч часов мастер-классов – фестиваль обещает быть насыщенным.