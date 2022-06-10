Правительство Латвии может конфисковать у России Дом Москвы

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10 июня 2022, 13:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министру юстиции Латвии Янису Бордансу пришла в голову «интересная» мысль – конфисковать в Латвии здание, где расположен Дом Москвы, а также и санатории «Янтарный Берег» и «Белоруссия».

Сказано – сделано! В настоящий момент разрабатывается новый законопроект, конечно, же быстренько!

Эксперты Минюста Латвии должны разработать «план» до 17 июня. Почему до этого числа? Потому, как по мнению Минюста, в этих числах вошли в Латвию советские «оккупанты».

А что будет дальше с этими помещениями?

А в них разместят украинских беженцев!

«В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества. Для того чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим новый закон», - заявил глава Минюста.

Если честно, то я не удивилась – история повторяется! Когда немецко-фашистская орда вошла в Латвию в 1941 году, то из прекрасных квартир, которые находились в центре Риги, например, выбрасывали людей – евреев, не брезговали и русскими. А эти квартиры занимали нацисты и им сочувствующие патриоты-латыши.

Что изменилось? Ничего!

Правительство Латвии уже не в состоянии размещать украинских беженцев – информация латышских СМИ – латвийцы не горят желанием приютить гостей… И что делать? Отобрать помещения! Прошу заметить, добротные, функционирующие! Покосившиеся домишки – кому нужны? Видимо, посидев и поразмыслив решило правительство Латвии – почему же не создать закон свой и не «оттяпать» под предлогом спецоперации хорошие здания!

Вот только меня интересует вопрос, а разве не думают люди, что может быть дальше? Надеются, что «заморский парень» придет и поможет? Если уж так ненавистна Россия для националистов Латвии, то почему местное население не может пройти курс лечения, например, в санатории «Янтарный берег»? Здоровая национальность – дело важное!

Ан, нет! Пока под шумок следует отобрать… А что дальше? Ответ придумают: «Мол, время такое было!»

Вот только я знаю, что какие бы времена не были, но есть вещи, понятия незыблемые во все времена – порядочность и совесть!

И за каждым новым законом стоит имя, фамилия человека! Ему и отвечать придется! А это точно будет!